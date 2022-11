Il ponte sul Rio Cino di Pralungo ieri sera a Striscia con Capitan Ventosa

Il ponte di Regione Tancallo a Pralungo è diventato un caso nazionale, già trattato dal nostro quotidiano (leggi qui Pralungo il ponte della discordia).

In agosto gli abitanti della frazione si erano rivolti alla nostra redazione per sollevare la questione tra proprietari terrieri e il Comune in merito alla vicenda legata al ponte e alla strada in Regione Tancallo a Pralungo.

A fine ottobre la troupe di Striscia La Notizia, con al seguito Capitan Ventosa, aveva fatto tappa nel comune di Pralungo per intervistare in Municipio l'amministrazione comunale e le famiglie rimaste isolate in merito alla vicenda sollevata dalla minoranza. E ieri sera martedì 15 novembre il servizio è andato in onda.