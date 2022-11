Tamponamento tra auto e furgone a Mottalciata, non ci sono feriti

Non si sono registrati feriti nell'incidente stradale avvenuto ieri, 14 novembre, a Mottalciata. Per cause da accertare si è verificato un tamponamento tra un furgone, condotto da un 32enne, e un'auto, guidata da una donna di 71 anni. Entrambi hanno poi proceduto alla compilazione del modello cid, alla presenza dei Carabinieri, giunti per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.