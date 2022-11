In Sport Rane Rosse, esordio per i team nuoto e nuoto sincronizzato, FOTO

In gara per il gruppo di Biella con i tecnici Riccardo Mosca e Sebastiano Denni: tra gli junior e cadetti, tutti in unica classifica assoluta, Edoardo Blotto, Tommaso N’gakoutou, Andrea Maia Narchialli, Martina Gallo, Vittoria Tessile, Giulia Vittorini, Anna De Carlo, Benedetta Gardini, Emma De Martini, Angelica Sitzia.