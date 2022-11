A Candelo, a incontro con l'autore, ospite Andrea Cantone

La Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo avvia un nuovo progetto, in collaborazione con l’Associazione Orizzonti Creativi, che già collabora con la biblioteca Civica di Biella. Protagonisti scrittori biellesi che dialogheranno con giornalisti e con il pubblico.

Sabato 12 novembre alle ore 17:00 la presentazione sarà presso il Centro culturale Le Rosminiane presso Sala Affreschi di Candelo (non in Biblioteca come precedentemente comunicato).

Andrea Cantone presenterà il suo nuovo libro “La luce dell’equatore”, una storia africana. “Il romanzo -racconta l’autore- nasce con l’idea di poter raccontare una storia ispirata ai pionieri del paese di Roasio; uomini coraggiosi, i quali ci hanno lasciato, come molti altri migranti del secolo scorso, dei diari di viaggio fonti di grande ispirazione. Il protagonista del romanzo identifica l’uomo esploratore, colui il quale è andato alla ricerca di fortuna in un Paese completamente sconosciuto, lontano dalla sua terra e senza sapere se sarebbe tornato. Ha intrapreso un’avventura che si è conclusa con un’impresa, con quello spirito che si fonda sul rischio, che prevede un impegno sovrumano che non sempre porta a dei risultati positivi.”

Dialogheranno con l’autore la giornalista Lorella Morino e la prof.ssa Eleonora Veneri.

Chi vuole conoscerlo e parlare del suo romanzo può partecipare all’appuntamento di sabato 12 pomeriggio.