LND Biella, partita la fase autunnale dei tornei attività di base

A metà ottobre è iniziata la fase autunnale dei Tornei rivolti all'Attività di Base, organizzati dalla Delegazione Provinciale di Biella, alla quale prenderanno parte le squadre delle seguenti Società.

Nella categoria Esordienti saranno coinvolte le seguenti squadre:

Torneo Esordienti 2 0 Anno — Girone 1: Borgosesia Calcio - Città di Cossato - Dufour Varallo - Fulgor Ronco Valdengo - Gattinara F.C. - Valsessera A.S.D.

Torneo Esordienti 2 0 Anno — Girone 2: Biellese 1902 - Cavaglià - Chiavazzese 75 - Futurogiovani Vilianensis - Gaglianico C.S.I. Ponderano - Valle Elvo Torneo

Esordienti Misti — Girone 1; Borgosesia Calcio Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Cossatese Dufour Varallo Ponderano Serravallese 1922 - Tigers Prealpi Biellesi - Torri Biellesi A.S.D. - Valle Elvo - Villaggio Lamarmora

Torneo Esordienti 1 0 Anno — Girone 1 Biellese 1902 - Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Chiavazzese 75 - Città di Cossato - Dufour Varallo Fulgor Ronco Valdengo - Futurogiovani Vilianensis - Gaglianico C.S.I. - Gattinara F.C.

Sempre per la categoria Esordienti la Delegazione di Biella organizza uno dei quattro gironi del Torneo Under 12 Femminile comprendente le seguenti Società: ACF Biellese - Academy Pro Vercelli — Bulè Bellinzago - Novara Women - Quaronese

Nella categoria Pulcini saranno coinvolte le sequenti squadre:

Torneo Pulcini 2 0 Anno — Girone 1: Borgosesia Calcio — Città di Cossato - Dufour Varallo sq.A - Fulgor Ronco Valdengo - Gattinara

Torneo Pulcini 2 0 Anno — Girone 2: Dufour Varallo sq.B - Futurogiovani Vilianensis - Gaglianico C.S.I. sq.A - Ponderano sq.A Torri Biellesi A.S.D.

Torneo Pulcini 2 0 Anno — Girone 3: Biellese 1902 - Dufour Varallo sq.C - Gaglianico C.S.I. sq.B - Ponderano sq.B - Valle Elvo

Torneo Pulcini Misti — Girone 1: Cavaglià - Cossatese — Quaronese — San Lorenzo — Tigers Prealpi Biellesi — Valdilana Biogliese - Valsessera A.S.D. - Villaggio Lamarmora

Torneo Pulcini 1 0 Anno — Girone 1: Borgosesia Calcio - Città di Cossato - Cossatese - Dufour Varallo - Fulgor Ronco Valdengo sq.A - Gattinara F.C.

Torneo Pulcini 1 0 Anno — Girone 2: Cavaglià sq.A - Fulgor Ronco Valdengo sq.B - Futurogiovani Vilianensis - Torri Biellesi A.S.D. Valle Elvo

Torneo Pulcini 1 0 Anno — Girone 3: Biellese 1902 - Cavaglià sq.B — Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Gaglianico C.S.I. - Ponderano

Nella categoria Primi Calci saranno coinvolte le sequenti squadre:

Primi Calci 8 Anni: ACF Biellese - Biellese 1902 — Borgosesia Calcio - Cavaglià - Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Città di Cossato - Cossatese - Dufour Varallo — Fulgor Ronco Valdengo - Futurogiovani Vilianensis Gaglianico C.S.I. - Gattinara F.C. — Ponderano sq.A - Ponderano sq.B - San Lorenzo Serravallese 1922 — Tigers Prealpi Biellesi — Torri Biellesi A.S.D. — Valdilana Biogliese - Valle Elvo sq.A - Valle Elvo sq.B

Primi Calci 7 Anni: Biellese 1902 - Borgosesia Calcio — Ce.Ver.Sa.Ma Biella - Città di Cossato — Cossatese Dufour Varallo — Fulgor Ronco Valdengo — Futurogiovani Vilianensis - Gattinara F.C. Ponderano - San Lorenzo — Valle Elvo — Valsessera A.S.D.

Nella categoria Piccoli Amici saranno coinvolte le sequenti squadre:

Piccoli Amici Biellese 1902 - Borgosesia Calcio - Cavaglià - Ce.Ver.Sa.Ma Biella Città di Cossato Cossatese - Dufour Varallo — Fulgor Ronco Valdengo - Gattinara F.C. - Ponderano - San Lorenzo - Torri Biellesi A.S.D. — Valdilana Biogliese - Valle Elvo

L'attività ufficiale si sta sviluppando su 10 week-end e si concluderà nel fine settimana del 17/18 Dicembre, lasciando alle Società la possibilità di effettuare tornei fino all'inizio dell'attività primaverile.

Dai dati sopra citati si nota come le società del territorio, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e alle restrizioni che ne sono conseguite, siano riuscite non soltanto a continuare l'attività, ma addirittura ad aumentare il numero di tesserati e, di conseguenza, delle squadre iscritte all'attività ufficiale.

Il 22 Settembre al Biella Forum vi è stata la riunione programmatica organizzata dalla Delegazione Provinciale al fine di illustrare alle Società operanti sul territorio le attività che verranno sviluppate nel corso della Stagione Sportiva.

Il 25 Settembre il Settore Giovanile e Scolastico ha preso parte alla manifestazione "Cittadella Biellese dello sport" con un Play day rivolto a bambine e bambini che volessero avvicinarsi al mondo del calcio. In sinergia con le Società del territorio si stanno sviluppando progettualità all'interno degli Istituti Scolastici, al fine di far svolgere attività ludico motoria agli alunni.

Molti atleti e atlete delle annate 2009 - 2010 hanno avuto e avranno l'opportunità di essere convocati/e al Lunedì per prendere parte alle attività proposte dal Centro Federale Territoriale di Oleggio.

Nella scorsa Stagione Sportiva 2021/2022 queste le Società che avevano conseguito le seguenti qualifiche:

DELEGAZIONE Dl BIELLA

SCUOLE Dl CALCIO ÉLITE: A.S.D. BIELLESE 1902 U.S.D. CITTÁ Dl COSSATO A.S.D. DUFOUR VARALLO A.S.D. VALLE ELVO

SCUOLE Dl CALCIO RICONOSCIUTE: A.S.D. BORGOSESIA CALCIO A.S.D. FULGOR RONCO VALDENGO U.S. GAGLIANICO c.s.l. A.S.D. GATTINARA F.C A.S.D. PONDERANO

CENTRI CALCISTICI Dl BASE: A.S.D. ACCADEMIA SOCCER BIELLA A.C.F. BI.VEO A.S.D. CAVAGLIÀ P.D. CHIAVAZZESE 75 F.C.D. COSSATESE A.S.D. FUTUROGIOVANI VILIANENSIS S.S. QUARONESE G.S. SAN LORENZO A.S.D. SERRAVALLESE 1922 A.S.D. TIGERS PREALPI BIELLESI TORRI BIELLESI A.S.D U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE F.C. VALSESSE-P.A A.S.D A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA

Per quanto riguarda le squadre delle Società della Delegazione di Biella che partecipano a Campionati e Tornei agonistici (sia Regionali che Provinciali) l'organico è il seguente:

COPPA PIEMONTE VDA Dl 2 a E 3 a CATEGORIA (Delegazione Provinciale di Biella): CAVAGLIÀ - LESSONA CALCIO - TORRI BIELLESI A.S.D. - VALLE ELVO

CAMPIONATO Dl TERZA CATEGORIA (Delegazione Provinciale di Biella): CANADÀ - CAVAGLIÀ - CEVER.MASSAZZA - COSSATESE LENTA 2011 LESSONA CALCIO - MORANESE TRINO - PALESTRO CALCIO - TRICERRESE ANDREA BODO - VALLE ELVO - VALSESSERA A.S.D. - VILLANOVA 2018 J

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE - GIRONE A: ACCADEMIA BORGOMANER01961 - ALICESE ORIZZONTI - ARONA CALCIO - BIELLESE 1902 BRIGA - BULÉ BELLINZAGO CITTÀ Dl BAVENO 1908 CITTÀ Dl COSSATO GASSINOSANRAFFAELE - GATTINARA F.C. - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - PRO EUREKA R G TICINO - SPARTA NOVARA

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE (Delegazione Provinciale di Vercelli): CANADÀ - CRESCENTINESE - DUFOUR VARALLO - FC VIGLIANO POLISPORTIVA GAGLIANICO c.s.l. L.G. TRINO - LIVORNO F.CALCIO 1926 PONDERANO - PRO NOVARA - SANTHIA 1903 SCUOLE CRISTIANE CALCIO SERRAVALLESE 1922 VALDILANA BIOGLIESE - VIRTUS VERCELLI

CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES: ACF BIELLESE - ALESSANDRIA - AOSTA CALCIO 511 - BOYS E GIRLS CALCIO FREEDOM FC S.S.D. A R.L. - GRAVELLONA SAN PIETRO - INDEPENDIENTE IVREA - PINEROLO - RIVOLI CALCIO - TORINO F.C. S.P.A. - TROFARELLO 1927 - CALCIO FEMMINILE SUPERBA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 - GIRONE A: BENARZOLE 2012 - FULGOR RONCO VALDENGO - LUCENTO - VILLAFRANCA - BARRACUDA - CEC CLUB - S. SECONDO A.S.D. - TORINESE 1894 ASD - VALLE ELVO - LA VISCHESE

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE - GIRONE A: ACCADEMIA BORGOMANER01961 - BIELLESE 1902 - BORGOSESIA CALCIO - CASALE A.S.D. - CITTÀ Dl BAVENO 1908 - CITTÀ Dl COSSATO - IVREA CALCIO ASD - R G TICINO SPARTA NOVARA - STRAMBINESE 1924 - TURRICOLA TERRUGGIA AR.L. - UNION NOVARA VERBANIA CALCIO - VOLPIANO PIANESE

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 (Delegazione Provinciale di Aosta): ALICESE ORIZZONTI - AOSTA CALCIO 511 - AYGREVILLE CALCIO - CRESCENTINESE DIAVOLETTICALCIO VERCELLI E. DE F. SAINT CHRISTOPHE - GAGLIANICO c.s.l., PONDERANO - RIVER PLAINE - SAINT VINCENT CHATILLON - VALDILANA BIOGLIESE VALLE CERVO ANDORNO

TORNEO UNDER 16 REGIONALE - GIRONE A: ACCADEMIA BORGOMANER01961 - ARONA CALCIO - BIELLESE 1902 - CASALE A.S.D. CITTÀ Dl BAVENO 1908 - IVREA CALCIO ASD - JUVENTUS DOMO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - PRO EUREKA - ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - SPARTA NOVARA - STRAMBINESE 1924 - UNION NOVARA - VOLPIANO PIANESE

TORNEO PROVINCIALE UNDER 16 (Delegazione Provinciale di Vercelli): ALICESE ORIZZONTI - CE.VER.SA.MA BIELLA - CITTÀ Dl COSSATO - DIAVOLETTICALCIO VERCELLI - E. CASTIGLIANO - FUTUROGIOVANI VILIANENSIS - GAGLIANICO c.s.l. L.G. TRINO - LIVORNO F. CALCIO 1926 - PONDERANO - VALLE ELVO - VALSESSERA A.S.D.

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE - GIRONE A: ACCADEMIA BORGOMANER01961 BIELLESE 1902 BULÉ BELLINZAGO CITTÀ DlBAVENO 1908 CITTÀ Dl COSSATO - DIAVOLETTICALCIO VERCELLI GOZZANO S.S.D.AR.L. - IVREA CALCIO ASD - JUVENTUS DOMO - R G TICINO - ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - SPARTA NOVARA - STRAMBINESE 1924 - VOLPIANO PIANESE

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 (Delegazione Provinciale di Biella): ALICESE ORIZZONTI BORGOSESIA CALCIO CANADÀ CHIAVAZZESE 75 CRESCENTINESE - DUFOUR VARALLO - FULGOR RONCO VALDENGO - FUTUROGIOVANIVILIANENSIS - GATTINARA F.C. POLLONE PONDERANO SANTHIÀ 1903 VALSESSERA A.S.D. - VIRTUS VERCELLI

FASE REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE - GIRONE A: ACCADEMIA TORINO CALCIO SQ. B - ACF BIELLESE BULÉ BELLINZAGO - CITTA Dl BAVENO 1908 - INDEPENDIENTE IVREA - JUVENTUS SPA - NOVARA FOOTBALL CLUB SPA QUARONESE - VERCELLI WOMAN TORNEO UNDER 14 REGIONALE - GIRONE A:ACCADEMIA BORGOMANER01961 BIELLESE 1902 BULÉ BELLINZAGO - CITTÀ Dl BAVENO 1908 DIAVOLETTICALCIO VERCELLI GASSINOSANRAFFAELE GOZZANO S.S.D.AR.L. JUVENTUS DOMO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - OMEGNA 1906 - R G TICINO - SPARTA NOVARA - VERBANIA CALCIO - VOLPIANO PIANESE

TORNEO PROVINCIALE UNDER 14 (Delegazione Provinciale di Biella): BORGOSESIA CALCIO - CAVAGLIA - CE.VER.SA.MA BIELLA - CHIAVAZZESE 75 CITTÀ Dl COSSATO - CUREGGIO - DUFOUR VARALLO - FULGOR RONCO VALDENGO GAGLIANICO c.s.l. - GATTINARA F.C. - TIGERS PREALPI BIELLESI - TORRI BIELLESI A.S.D. - VALLE ELVO - VILLAGGIO LAMARMORA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIRONE A AOSTA CALCIO 511 - ATLETICO TAURINENSE - C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE - CAVAGLIA CIGLIANO CALCIO - LEINI 96 - TOP FIVE S.R.L. - U.S. BORGONUOVO SETTIMO - U.S. SAINT PIERRE

Organico Delegazione Provinciale di Biella Stagione Sportiva 2022/2023

Delegato: LANZA Giulio

Vice Delegato: BARUFFA Ginaldo

Segretario: SANTOMAURO Angelo

Componenti: FRANCISETTI Enzo. MARCHINI Elio, SOLA Gianmarco

Giudice Sportivo: Avv. TRIBAN Giorgio

Sostituto Giudice Sportivo: VIALE Luigi

Referente Attività di Base: PIZZATO Marco

Referente Attività Scolastica: FASANA Marco

Referente attività Calcio Femminile BELLI Michele

Dipendente Delegazione: DE AGOSTINI Andrea