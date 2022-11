Compagnia Arcieri Biella sulla via degli antichi Romani

Ieri domenica 6 novembre, in quel della Valle d'Aosta, nella ridente cittadina di Pont Saint Martin, nota per le rovine risalenti all'epoca dei Romani, si è svolta la gara di tiro con l'arco Indoor San Martino - Memorial Mario Marconi organizzato dalla Compagnia Arcieri del Canavese. Gara molto sentita dagli atleti biellesi che partecipano sempre con molto entusiasmo tanto che, anche quest'anno, ben quattro arcieri, Sara Pivaro, Manuela Accotto, Eva Revera e Andrea Celso, si sono messi in gioco alla ricerca del podio ma soprattutto all'insegna del divertimento e della convivialità.

Buon risultato per Pivaro e Accotto, rispettivamente argento e bronzo individuale, che insieme a Revera conquistano il primo posto di squadra categoria master femminile arco olimpico