Biella Rugby, ecco la rassegna del weekend

SERIE A F 30.10.22 Cus Milano – San Mauro / Biella 36-10 (31-5)

Marcatori. Mete: Sanseverino, Toro

San Mauro / Biella: Sanseverino; Borello, Benedetto, Vian, Beani; Hysmeta, Toro; Zanoni, Sallam, Franchi; Licata, Bertello; Zoboli (cap.), Lembo, Boetto. A disposizione: Monticelli, Lapi, Torra, Pagliano.

Stefano Scursatone, coach: “Partita dai due volti questa sfida contro Cus Milano. Partono bene le padrone di casa che segnano subito, ma risposta immediata della nostra franchigia con la meta della biellese Sanseverino. Da li, blocco totale delle ragazze che soffrono sui trequarti e subiscono altre quattro mete. Secondo tempo tutta un’altra faccia: grinta e determinazione portano alla meta della valdostana Toro. Prima dello scadere subiamo un’altra meta. Grande prova di tutte le ragazze, in particolare la prestazione della mischia che ha tenuto un buon assetto per tutta la partita”.

TORNEO SEVEN 28.10.22 Brc + Kavallieri RFC: categorie miste U13/15-U17/19

Adriano Moro, direttore tecnico settore giovanile: “Questa settimana abbiamo ospitato il club dei Kavallieri Rfc che è venuto a trovarci nell’ambito di uno scambio tecnico e culturale iniziato quest’estate con il nostro Camp di rugby e studio della lingua inglese realizzato a Sliema. Una delegazione di quattordici giocatori e tre allenatori ci hanno permesso di realizzare un torneo Seven con le nostre categorie U13/15 e U17/19. Le nostre squadre si sono ben comportate anche nella pratica del Seven, molto utile per migliorare le qualità di gioco negli spazi larghi. I ragazzi dei Kavallieri hanno potuto vivere un’esperienza competitiva di alto livello in quanto a Malta hanno poca possibilità di competere essendo molto ridotto il numero dei partecipanti e delle squadre avversarie. Continua quindi la collaborazione che vedrà in futuro alcuni ragazzi dei nostri e dei loro scambiarsi. Un’esperienza all’estero in famiglia e sul campo. La ciliegina sulla torta è stata che l’intera delegazione ha voluto assistere alla partita di Serie A giocata ieri a Milano. I Kavallieri hanno terminato il torneo Seven e partecipato al torneo in maschera, hanno mangiato e vissuto al club per quattro giorni. Hanno visitato il territorio biellese e sono rimasti impressionati da una realtà che da loro è lontana anni luce per dimensioni, organizzazione, strutturale e tecnica”.

HALLOWEEN 28.10.22 Brc + Oleggio Rugby + Kavallieri RFC

Adriano Moro, direttore tecnico settore giovanile: “Hanno partecipato più di trecento persone tra giocatore di ogni età, familiari, amici e appassionati in maschera. Si è svolto un torneo su cinque campi ridotti tra squadre composte in modo misto, per età, sesso e travestimento. L’apice si è raggiunto quando si è giocato un tempo di partita cinquanta persone contro cinquanta sul campo regolamentare. Partecipazione straordinaria dell’Oleggio Rugby e dei Kavallieri Rfc”.