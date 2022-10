Si conclude l’esperienza in Coppa Piemonte per la SPB Maxemy

La SPB Maxemy finisce la sua esperienza in Coppa Piemonte con questo weekend lunghissimo e pieno di impegni.

Ben quattro partite disputate in tre giorni per i ragazzi di coach Bonaccorso, che hanno affrontato un fine settimana veramente tosto dal punto di vista fisico.

La prima partita è stata contro Novi Ligure, squadra neo promossa in Serie D con dei prospetti interessanti e alcune individualità spiccate. I nostri si sono portati a casa la vittoria per 2 a 1, mantenendo alta la concentrazione anche nel momento di difficoltà del secondo set, concesso ai padroni di casa.

La giornata di sabato ha visto i biellesi in campo a Santhià, contro Vercelli la prima sfida e a seguire quella contro i padroni di casa. Entrambe le formazioni sono di Serie C e soprattutto i vercellesi hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, imponendosi con un 3 a 0 netto, fatta eccezione per il terzo set, concluso ai vantaggi.