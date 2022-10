Ladro in casa, ruba gioielli ma viene visto da un giovane del paese (foto di repertorio)

Un ladro si introduce in casa forzando una porta finestra, ruba qualche monile in oro ma è costretto a fuggire perché intravisto da un giovane residente. Il fatto è accaduto ieri, 1° ottobre, a Pralungo. A dare l’allarme i proprietari dell’alloggio una volta rientrati a casa. Indagano i Carabinieri per dare un volto al malfattore.