Incidente stradale a Sant’Eurosia

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 2 ottobre, a Sant’Eurosia, nel comune di Pralungo. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un’auto e una moto si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di accertamento: inoltre, ci sarebbe un ferito. Sul posto forze dell’ordine e personale SA – Sicurezza Ambiente per la pulizia e messa in sicurezza della zona.