Donna ustionata in Valle Cervo, escursionista infortunato all’Argimonia: elisoccorso in azione (foto di repertorio)

Doppio intervento del Soccorso Alpino nel Biellese. Da pochi minuti si è concluso il recupero di un escursionista, rimasto infortunato in un sentiero che conduce all’Argimonia. Per cause da accertare, l’uomo si sarebbe infortunato ad un arto inferiore. In breve tempo, è stato raggiunto da una squadra di terra e poi caricato a bordo dell’elisoccorso in direzione dell’ospedale di Borgosesia.

Nel primo pomeriggio, invece, una donna sarebbe rimasta ustionata a causa di una caffetteria piena di liquido bollente rovesciatasi su di lei. L’incidente è avvenuto in alta Valle Cervo. Anche in questo caso, è stato necessario l’utilizzo del mezzo aereo per il trasporto in Pronto Soccorso.