Caffè del Benessere a Cossila col Medico Fisiatra Giovanni Poggi sull'artrosi cervicale

Giovedì 22 Settembre, dalle 15 alle 17 ci sarà un Caffè del Benessere a Cossila, presso il salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato in via Partigiani della Valle Oropa.

Relatore il dr Giovanni Poggi, Medico Fisiatra, che parlerà di artrosi cervicale, disturbo che interessa tante persone anziane ma che può presentarsi spesso anche in età adulta o giovanile. Ma quali sono le cause di una patologia così frequente e come si può fare per prevenirla ? Anche con misure di tipo preventivo o con un intervento precoce in genere non si riesce ad impedire l'insorgenza di sintomi quali dolori cervicali, cefalea, pseudovertigini. In questo caso è necessario intervenire con interventi di tipo farmacologico ma anche con trattamenti senza uso di farmaci.

Il dr. Poggi tratterà quindi l'argomento a 360 gradi, partendo dall'analisi dei sintomi, delle cause e dalla prevenzione per arrivare al trattamento e alle norme per evitare recidive. I Caffè del Benessere sono organizzati dall'Associazione ANZITUTTO che si avvale della fattiva collaborazione delle Parrocchie Valle Oropa, della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato, Bar San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, CTV - Centro Territoriale Volontariato Vercelli Biella.

Al termine della relazione, dopo eventuale discussione col pubblico, il tradizionale Caffè o bevanda...