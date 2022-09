Fondo Edo Tempia, riparte il corso di nordic walking: tre uscite da oggi

Riprendono lunedì le uscite di nordic walking promosse dal Fondo Edo Tempia. Il mini-ciclo prevede per ora tre appuntamenti il 19 e 26 settembre e il 3 ottobre. A guidare le lezioni sarà, come di consueto, Fiorella Giarrizzo che svelerà ai partecipanti i segreti e i benefici della camminata sportiva nata in Scandinavia per portare, anche dove la neve non c’è, i movimenti tipici dello sci di fondo. Ci si muove aiutandosi con le braccia e con l'utilizzo dei bastoncini che, per gli appuntamenti di questo ciclo, saranno forniti dall’organizzazione.

Sarà anche necessario, per ragioni igieniche, impugnarli indossando i guanti di lattice. L’appuntamento è per le 15, con ritrovo nella sede del Fondo Edo Tempia di via Malta 3 a Biella, e ogni uscita durerà circa due ore. Si raccomandano abbigliamento comodo e scarpe sportive. Per partecipare sarà necessario presentare il certificato medico obbligatorio che garantisce l’idoneità all’attività fisica. Per informazioni e per iscriversi basta chiamare il 340.8733869 o scrivere alla casella di posta elettronica 65fiorella@gmail.com.