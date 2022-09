Biella, violento schianto tra auto davanti alle Poste di Chiavazza FOTO

Incidente stradale a Biella, all’incrocio delle Poste di Chiavazza. A rimanere coinvolti nel violento schianto due automezzi, che hanno riportato notevoli danni alla carrozzeria. Fortunatamente, stando alle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti.

Sul posto, oltre al 118, anche gli agenti di Polizia per i rilievi del caso che accerteranno le cause del sinistro, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 17 settembre. Sul posto anche il personale addetto al recupero delle auto e alla messa in sicurezza della strada.