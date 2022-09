Cavaglià: Perde il controllo dell'auto e sbatte contro i new jersey in cemento

Brutta giornata per l'automobilista che viaggiava questa mattina intorno alle 5, sulla strada che porta da Viverone a Cavaglià. Nei pressi del semaforo il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito sopra i new jersey di cemento restando in bilico.

I Carabinieri intervenuti sul posto hanno provveduto alle procedure del caso mentre i sanitari del 118 hanno condotto i due occupanti in ospedale. Sul posto anche il personale SA Sicurezza e Ambiente per la bonifica del manto stradale.