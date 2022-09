Rugby femminile, Biella porta fortuna all'Italia - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Biella porta fortuna alla Nazionale italiana di rugby femmile che, ieri, venerdì 9 settembre, ha sconfitto, in un test-match preparatorio ai mondiali di ottobre in Nuova Zelanda, la Francia per 26-19.

Successo in rimonta per le azzurre di coach Andrea Di Giandomenico che avevano chiuso il primo tempo sotto per 12 a 14.

Una grande vittoria al termine di una grande giornata di sport alla Cittadella del Rugby di via Salvo d'Acquisto, organizzata alla perfezione dal Biella Rugby, presente con tutto lo staff societario e con tutte le sue squadre.