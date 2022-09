Manutenzione straordinaria funivie Oropa, Pd Biella: "A quando il bando?"

Il Pd Biella interroga il sindaco Claudio Corradino e l'assessore competente riguardo alle Funivie Oropa.

"Il 30 giugno 2021 il Consiglio Comunale di Biella ha approvato il Protocollo di intesa per la valorizzazione della conca d’Oropa e la realizzazione degli interventi di revisione generale per il proseguimento vita tecnica della funivia, con il quale si stabiliva che il Comune avrebbe acquisito il diritto di superficie degli impianti Funivie di Oropa, sulla porzione dei terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia e sulle stazioni di partenza e arrivo - si legge nel documento - . Nel corso del primo semestre 2022 due dei tre dipendenti delle Funivie di Oropa hanno dato le dimissioni per garantirsi uno stipendio. La gestrice del bar delle Funivie ha disdetto il contratto di locazione. All’ingresso delle Funivie non c’è alcuna comunicazione che informi il pubblico della chiusura prolungata dell’impianto e Il rifugio Savoia al Lago è chiuso ormai da 2 anni. Entro quando sarà predisposto il bando per appaltare i lavori necessari per la manutenzione straordinaria delle Funivie di Oropa?.

Le domande del Pd in Comune a Biella non finiscono qui: i consiglieri di minoranza chiedono anche quali provvedimenti sono stati messi in campo per salvaguardare l’impianto della Cestovia del Camino? E come verranno gestiti i lavori alle funivie in assenza di personale? E ancora, se c’è stata un’interlocuzione con i gestori dei rifugi per cercare soluzioni atte a sostenerli nello svolgimento del loro lavoro e servizio, anche in assenza degli impianti di risalita?