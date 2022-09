Polizia, il commissario capo Cocca lascia Biella: al suo posto Buda

Il commissario capo della Polizia di Stato Filippo Cocca ha preso servizio in queste ore presso la Questura di Parma dopo quasi un anno e mezzo alla guida della Squadra Mobile di Biella. Al suo posto, il commissario capo Giovanni Buda, già dirigente della Squadra Volante. Cocca era arrivato nel capoluogo nel mese di aprile 2021 e, in sinergia con la Procura di Biella, ha guidato e portato a termine diverse operazioni sul territorio.

In particolare, a ottobre 2021, erano state eseguite quattro misure cautelari (tre in carcere, uno ai domiciliari), insieme al sequestro di un appartamento “a luci rosse” e di una somma vicina ai 40mila euro in contanti (leggi qui). Dopo un mese, maxi operazione antidroga con diverse misure cautelari e arresti e il sequestro di denaro per oltre mezzo milione di euro, insieme a oltre 20 chili di stupefacente e tre fucili provento di furto (leggi qui).

E ancora, non vanno dimenticati i brillanti interventi che hanno portato all'arresto in flagranza del rapinatore dell'ufficio postale di Vaglio (leggi qui), fermato subito prima che consumasse una rapina a mano armata a Biandrate, e dei due giovani che si sono fatti consegnare denaro al vicesindaco di Pralungo (leggi qui). E poi ancora tanti buoni risultati ottenuti in piena collaborazione con gli organi della Procura, in un continuo e proficuo rapporto di intesa e viva partecipazione. Ai commissari capo Cocca e Buda, gli auguri di un buon lavoro.