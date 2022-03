Sorvegliato per la rapina a Vaglio, 69enne arrestato dalla Polizia prima di un nuovo colpo a Biandrate

Arresto in flagranza nella mattinata di venerdì 25 marzo da parte degli agenti della Polizia di Stato di un pluripregiudicato italiano di 69 anni. Le accuse nei suoi confronti sarebbero di arresto in flagranza, tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma e ricettazione. L'uomo era già sotto sorveglianza in quanto presunto autore della rapina aggravata consumata il 10 marzo a Biella presso l'ufficio postale di via Cantone Ostocco. In quel caso il colpo avrebbe fruttato la somma di circa euro 9 mila.

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile diretta dal Commissario Capo Filippo Cocca, venerdì hanno arrestato l'uomo subito prima che consumasse una rapina a mano armata ai danni di un ufficio postale di Biandrate, nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica dottoressa Sarah Cacciaguerra. Il pregiudicato, dopo aver apposto delle targhe alterate sulla vettura che aveva in uso, si è appostato all'esterno dell'ufficio postale con il volto travisato da un cappuccio e da una maschera, pronto a farvi ingresso.

Lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con la matricola abrasa, il colpo in canna, e rifornita con 8 proiettili. A fronte di tale condotte il rapinatore è stato tratto in arresto e quindi posto a disposizione dell'autorità giudiziaria precedente.

Seguiranno dettagli dopo la conferenza stampa convocata per questa mattina in Questura.