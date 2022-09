Tante corse nel Biellese, ecco gli appuntamenti da non perdere

Mercoledì 7 settembre 2022

16^ camminata trofeo renato zanetto

manifestazione non competitiva di corsa di km 6 circa e camminata ludico motoria di km 3 circa e minipercorso per bambini fino a 12 anni

ore 18 ritrovo e iscrizioni presso pro loco di Sandigliano (zona piscina pralino)

ore 18.45 partenza passeggiata bambini

ore 19.00 partenza camminatori

ore 19.15 partenza corsa non competitiva

giovedì 8 settembre 2022 in concomitanza della festa patronale di s.eusebio

pollone 21° trofeo jean marc mosca

manifestazione non competitiva di corsa e camminata ludico motoria di 5 km per le vie di Pollone.

ritrovo presso il palazzo comunale per iscrizione + pasta party presso oratorio di pollone ore 19.15 partenza camminata e ore 19.30 partenza corsa

venerdì 9 settembre 2022

13° camminata di Benna

manifestazione non competitiva di corsa su strada e camminata ludico motoria di 6 km ritrovo e iscrizioni ore 17.00 presso la sede bocciofila di Benna via delle viare lunghe 12 benna ore 18.45 partenza corsa non competitiva

sabato 10 settembre 2022

24° minigiro Pollone

corsa per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. Ritrovo ore 14.30 presso piazza san rocco pollone

sabato 10 settembre 2022

9° edizione pundran an corsa

corsa non competitiva + camminata 6 km ritrovo e iscrizioni presso oratorio piazza garibaldi ponderano (di fronte chiesa) partenza gara ore 19.00

sabato 10 settembre

stracada

ritrovo e iscrizioni presso lo stadio pozzo lamarmora dalle 15.30 alle 18.30 ore 18.00 pre-stracada giro di corsa per bambini allo stadio. ore 19.00 partenza marcia a passo libero per le vie della citta’ e arrivo presso lo stadio

domenica 11 settembre

trofeo mario e pierquinto

zona gara di marcia alpina di regolarita’ ore 07.30 ritrovo concorrenti presso il campo sportivo di lorazzo (cossato) e ore 08.30 partenza gara.