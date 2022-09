Rhythmic School: Bravaccino e Sapino d'oro

Ritorno alle gare in terra toscana per le atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, infatti due ginnaste del club: Giulia Sapino e Ginevra Bravaccino hanno partecipato al XIII Torneo Internazionale Città di Terranova Bracciolini, graziosa località in provincia di Arezzo, in cui si è disputata una partecipatissima kermesse che ha visto in gara molte fra le migliori ginnaste gold del panorama nazionale ed alcune atlete straniere di buon livello. Ottimi i risultati ottenuti dalle RSgirls in questa prova d’esordio dopo le vacanze estive, scese in competizione con due attrezzi.

Ginevra Bravaccino, impegnata nella categoria Allieve (anno 2011) ha ottenuto il primo posto alla fune ed il secondo alle clavette; mentre la compagna Giulia Sapino, in gara nelle Junior (anno 2009), ha conquistato l’oro nel nastro ed il sesto posto alle clavette.

“Siamo molto soddisfatte delle prove delle nostre atlete – commentano la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Arianna Prete, che hanno seguito le ginnaste in gara – ritornare in pedana dopo quasi tre mesi dall’ultima competizione è sempre un’ incognita ed un motivo di preoccupazione in più per le atlete che nel lasso dei classici novanta secondi di gara devono esprimere la miglior performance possibile, senza possibilità di recupero. Le prove delle ragazze ci confortano ed in parte ci tranquillizzano … in quanto siamo purtroppo costrette da più di un mese a non poterci allenare presso la nostra sede abituale (il palasport di Candelo, chiuso per lavori) ma in palestre poco idonee all’attività agonistica di alto livello ed a molteplici trasferte nel torinese e nel milanese per poter provare gli esercizi da presentare in gara. Speriamo – concludono le tecniche - che anche tutte le altre atlete che scenderanno in gara sabato e domenica prossima non abbiano a patire difficoltà per la preparazione effettuata in condizioni non ottimali”.

Oltre alle due atlete citate, anche un’altra RSgirl è scesa in pedana a provare la sua condizione di forma, questa volta nel milanese, nel Trofeo Città di Cornaredo organizzato dalla Ginnastica Rhò-Cornaredo 1979. Chiara Sinacori impegnata nella categoria senior si è classificata sesta su una ventina di qualificate rappresentanti di varie associazioni del nord italia, presentando in gara due ottime esibizioni a clavette e nastro.

Nel prossimo week end, le competizioni torneranno in regione, con l’organizzazione della Ginnastica Lamarmora si disputeranno presso il Palapajetta di Biella due gare: il Torneo regionale Winter Club (sabato 10) e la prova del regionale individuale Gold junior/senior di specialità (domenica 11). A scendere in gara a difendere i colori della Rhythmic School saranno: nel Torneo Winter Club la squadra LC composta da Giada Vitale, Giulia Bocci, Alessia Botto Steglia, Esther Sales Neto, Ilaria Giabardo e la squadra LE che si avvale di Beatrice Antorra, Emma Bragante, Elena Pavanetto e Ginevra Bravaccino; mentre nel campionato gold di specialità si presenteranno in pedana Giulia Sapino, Matilde Sabattini e Camilla Lozito nella categoria junior e Chiara Sinacori nelle senior.