“Siamo pronti”: Armonia in Equilibrio parte con la ‘Settimana Open’ e i corsi di acquaticità e nuoto bimbi

Prosegue fino a venerdì 16 settembre la promozione “Open Week”: lo staff di Armonia in Equilibrio apre le porte con una settimana di prova gratuita aperta a tutti.

Chi non ha mai provato il Centro, potrà inoltre usufruire della promozione “Autunno”: 3 mesi di corsi All-Inclusive a soli € 100, che si potranno attivare da subito oppure si potrà sottoscrivere uno dei tanti pacchetti dedicati ad ogni esigenza.

Visitando il sito www.armoniainequilibrio.com alla pagina “Lezioni in Sede” o ”Lezioni Online” si potranno conoscere nel dettaglio gli orari e le attività proposte dal Centro: Fitness, Acquagym o Benessere Olistico.

Da venerdì 23 settembre al via anche i corsi di Acquaticità Neonatale e Nuoto Bimbi. Le lezioni - un numero massimo di 5 bambini per lezione - vengono tenute da Sara Stabellini, istruttrice di nuoto secondo gli standard FIN e psicomotricista iscritta alla FISCOP, e da Giorgia Marinello, chinesiologa sportiva con brevetto AB e da istruttore nuoto, specializzazione in acqua-motricità neonatale. In un ambiente accogliente e confortevole con l’acqua accuratamente scaldata a 33°, il lavoro di Acquaticità Bimbi presso la struttura trova la sua massima espressione. La piscina tranquilla e silenziosa con musica classica di sottofondo si rivelerà una vera e propria nicchia da condividere con il proprio bimbo.

La professionalità, il ricco palinsesto di corsi e, soprattutto, i sorrisi contraddistinguono da sempre le attività del Centro che vi raggiungeranno anche online attraverso le lezioni da remoto, un valore aggiunto che consente agli allevi di optare tra lezioni in sede o le stesse in diretta Zoom in tempo reale. Questo servizio è operativo per tutte le lezioni con quote dedicate.

“ASD Armonia in Equilibrio, per affrontare la giornata con più vitalità.”

Il Centro si trova in via Milano 54 a Vigliano Biellese (BI).

Per info: Cell. 348-008 5486 - info@armoniainequilibrio.com

Sito: www.armoniainequilibrio.com