Biella, allarme topi in Costa del Vernato. Per i residenti: “Una vergogna”

Biella, topi in Costa del Vernato. Il ribrezzo dei residenti: “Una vergogna in pieno centro storico”

“Oltre alla strada al buio e ai tanti disagi che ne conseguono, con un aumento degli atti vandalici e dell'abbandono di deiezioni canine, non potevano mancare i topi di fogna che arrivano alle case, con l'acqua piovana che esonda. È inaccettabile”.

La pazienza è arrivata al limite. I residenti di Costa del Vernato non ne possono davvero più. Hanno scelto di parlare e di porre l'attenzione su una situazione che si trascina da tanto tempo. “Nessuno si interessa di ciò che accade in pieno centro storico, fiore all'occhiello di Biella, a due passi dal Piazzo – spiegano – Una terra di nessuno, dove siamo costretti a sopportare e non ricevere risposte”.

Le famiglie intervistate sul posto lamentano un aumento del numero dei roditori. Anche di grandi dimensioni. “Ce ne sono anche di 40 centimetri – confidano – Vi lascio immaginare il ribrezzo di ritrovarseli nei giardini, nelle stanze di casa o, addirittura, mentre si cammina per strada. È questo il biglietto da visita per i turisti? È così che teniamo e curiamo i nostri beni pubblici? È mai possibile che, all'alba del 2022, dobbiamo denunciare simili situazioni? Qui vivono famiglie, giovani, anziani. Non è sano vivere in queste condizioni”. Un problema che aumenta con l'arrivo dei primi temporali. “Qualche settimana fa ha piovuto e la proliferazione è aumentata – raccontano – Temiamo che con l'arrivo dell'autunno possano entrare in casa per svernare”.

Infine, gli abitanti di Costa del Vernato chiedono un veloce sopralluogo nell'area dell'edificio gravemente danneggiato diversi anni fa da un furioso incendio: “Con pioggia e vento intenso le tegole, e altri materiali, sporgono e, qualche volta, sono rovinate a terra, lungo la strada, a pochi metri dagli ingressi delle abitazioni. Dobbiamo aspettare la tragedia per risolvere la questione? Può il Comune venire a vedere con i propri occhi ciò che accade qui?”.

Leggi anche: pietra lanciata contro una finestra, residente ferita su strada rimasta "al buio": proteste a Costa del Vernato