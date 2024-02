Costa del Vernato, spuntano due grosse buche sulla strada. Protestano i residenti: “Ci risiamo, siamo abbandonati”

Tornano a protestare gli abitanti di Costa del Vernato. Nei giorni scorsi, infatti, si sono formate due grosse buche sulla strada in pietra che porta al Piazzo di Biella.

“Ci risiamo, ogni volta che piove la carreggiata sprofonda sempre di più – spiegano i residenti della zona - Si trovano in corrispondenza dei numeri civici 32 e 126 e impediscono il transito in sicurezza delle auto. Alcune di queste passano, ad oggi, a malapena, con la presenza delle transenne. La stessa ambulanza può trovare difficoltà nell'affrontare questo tratto, come i mezzi dei Vigili del Fuoco, se dovessero accadere fatti di cronaca. È anche un potenziale pericolo per i pedoni e i passanti. Ci domandiamo, allora, di chi è la responsabilità?”.

Già in passato, esattamente due estati fa, i cittadini del rione avevano segnalato episodi di degrado (vandalismo, topi, incuria, deiezioni abbandonate, porzioni di ciottolato franato, scarsa illuminazione, se non addirittura nulla in alcuni punti) e chiesto a gran voce un intervento del Comune. “Purtroppo, alle tante parole non sono seguiti i fatti e nulla è cambiato da allora – sottolineano con amarezza - Ora, c'è l'ennesimo disagio per chi abita in Costa del Vernato. È stato prontamente segnalato agli uffici comunali ma siamo preoccupati, occorre agire in tempi rapidi. Ci sentiamo abbandonati a noi stessi”.