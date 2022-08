Pietra lanciata contro una finestra, residente ferita su strada rimasta “al buio”: proteste a Costa del Vernato FOTO

Fenomeni di microcriminalità, atti di vandalismo, incuria, deiezioni abbandonate a terra, porzioni di ciottolato franato, scarsa illuminazione, se non addirittura nulla in alcuni punti del quartiere. È quanto denunciano, da qualche tempo, alcuni residenti di Costa del Vernato. “Ci sentiamo abbandonati” è il leitmotiv ricorrente di chi non vede segnali concreti, o interventi tempestivi, volti a risolvere le diverse problematiche che, da tempo, vengono segnalate in una zona della città distante pochi passi dal centro cittadino.

A detta degli abitanti - famiglie, pensionati, giovani - sono davvero tanti i disagi riscontrati nell'ultimo periodo che hanno spinto alcuni a dire basta e a contattare i giornali per segnalare quanto accade tutti i giorni. “Sono quasi due anni che, dal civico 70, non esiste più l'illuminazione pubblica – racconta qualcuno – Il fastidio è palpabile perchè una simile situazione può portare a qualche incidente o, peggio, favorire qualche atto vandalico”. Nella notte di lunedì, infatti, qualcuno ha pensato bene di rimuovere un'enorme pietra dalla strada a ciottoli e di scaraventarla contro la finestra di un'abitazione (come si vede in foto).

“Qualcuno dirà che si tratta di una ragazzata ma non per chi si risveglia e si trova davanti uno spettacolo simile – confida il proprietario – Purtroppo, senza illuminazione pubblica, qualcuno pensa bene di agire in questo modo, contando sul fatto che non verrà mai identificato, grazie al buio. Forse qualche telecamera, insieme al ripristino della luce, non sarebbe male per venire a capo di questo disservizio. Sono quasi due anni che segnalo il guasto agli organi competenti ma nulla si è mosso. Ci è stato assicurato un intervento celere ma attendiamo da oltre un anno. Intanto la vita continua e può capitare che qualcuno possa rimanere ferito”.

Come accaduto ad una vicina, scivolata a terra in un paio di occasioni. “Purtroppo quando si torna a casa, la visibilità è scarsa ed è facile non orientarsi al buio nella parte alta della via – spiega la donna – Per due volte ho riportato qualche contusione dopo aver camminato lungo la strada. Fortunatamente, dopo un paio di giorni, sono tornata a pieno regime ma deve accadere qualcosa di più grave affinchè cambi la situazione? Ci deve scappare la tragedia?”.

Alle domande senza risposta della signora, altri inconvenienti si aggiungono alla lista, come testimoniato da altri residenti: “Alcuni numeri civici affissi alle pareti sono stati piegati, o addirittura rimossi, da qualcuno che si diverte con poco. Inoltre, tanti maleducati lasciano le deiezioni dei propri cani per strada senza raccogliere, anche in prossimità degli ingressi di casa. È vergognoso”. Infine, in un punto della strada che porta al Piazzo di Biella, qualcuno ha notato una porzione di ciottolato franato (visibile in foto). “Andrebbe supervisionato immediatamente” è l'auspicio di qualcuno. “Ma è raro vedere qualcuno del Comune da queste parti” ammette un altro.