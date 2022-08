Biella Rugby, Riccardo Vecchia si unisce alla rosa gialloverde

Riccardo Vecchia, nato a Cuorgnè (To) il 31 luglio del 1998, 182 cm per 110 kg, pilone, si aggiunge alla lista dei rinforzi pensati per il pack di mischia dal direttore sportivo Corrado Musso che con queste parole racconta di uno degli ultimi ingaggi del club in previsione della prossima stagione sportiva: “Un’altra prima linea per ultimare la rosa era quello che ci serviva. Ha giocato fino a settembre del 2020 a Ivrea, ma le ultime due stagioni le ha passate indossando la maglia del Capoterra prima di ritornare, per motivi personali, in Piemonte. Riccardo ci ha contattati recentemente, aveva già giocato a Biella nelle giovanili, così lo abbiamo invitato ad allenarsi con noi nel primo blocco di preparazione in prestagione. Allenatore e preparatore hanno ritenuto fosse adatto alla categoria, ed è stato inserito in rosa. Non dubito abbia grandi capacità di crescita e sarà in grado di ritagliarsi lo spazio che merita”.