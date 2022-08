Scontro auto-bici a Roppolo, ciclista in ospedale

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, 23 agosto, nel comune di Roppolo. Coinvolti, per cause da accertare, un'auto e un ciclista: proprio quest'ultimo avrebbe riportato alcune lieve ferite ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.