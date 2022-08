Attimi di paura per una donna alla guida, rimasta coinvolta in un sinistro. È accaduto questa mattina, a Bornasco, nel comune di Sala Biellese: stando alle prime ricostruzioni, un capriolo è spuntato all'improvviso in mezzo alla strada ed è stato travolto in pieno da un'auto. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi di rito.