"Ho trovato tutte le buone qualità di un medico nel Dott. Carlo Somaglino" un lettore scrive

Buongiorno Direttore,

mi permetta di disturbarla con poche righe e riferirle secondo il mio modesto parere, ciò che ancora esiste nella Sanita pubblica e nel contesto nel nostro Ospedale di Biella. In un momento non facile per il periodo che stiamo attraversando e che tutti conosciamo la professionalità, la disponibilità, l'umanità, la comprensione è sempre più rara specie in quei settori dove dovrebbero esserlo ancora di più.

Un medico a parer mio deve per prima cosa sapere ciò che fa esprimendo comunque fiducia al paziente. Deve avere umanità e empatia, deve dimostrare di avere a cuore la persona oltre al paziente, instaurare un rapporto quasi alla pari. Umanità e sensibilità devono primeggiare sopra ogni cosa.

Sembrano queste mie parole quasi impossibili da pronunciare perché purtroppo in tanti casi non esistono affatto. Ma per fortuna non è sempre così. Mi permetta di dire che tante di queste qualità le trovo nel Dr Carlo Somaglino, medico che ho la fortuna di conoscere da molti anni e che il nostro Ospedale di Biella ha la fortuna di avere quale medico chirurgo.

Sentitamente tramite questa mia missiva mi permetta di ringraziarlo. La ringrazio e le auguro una buona giornata con tanta buona salute Grazie.