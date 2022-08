Sei patologie che beneficiano della terapia con le cellule staminali

L’uso delle cellule staminali nella scienza medica offre un’opportunità di trattamento che non trova riscontro in nessun altro agente terapeutico. Dopo decenni di ricerche approfondite, le cellule staminali sono state utilizzate per curare patologie come l’anemia falciforme e persino l’HIV.

I pazienti possono essere costretti a sottoporsi ad un intervento chirurgico o ad utilizzare farmaci a vita per le malattie croniche di cui soffrono, come il diabete o l’artrite. Il trattamento con le cellule staminali offre una strada alternativa per queste patologie, che consente di migliorare la qualità della vita, soprattutto quando si pensa che non ci sia speranza.

Questo articolo parlerà delle cellule staminali e del loro potenziale terapeutico. Verranno inoltre illustrate sei patologie mediche che possono essere trattate con questo approccio.

Cosa sono le cellule staminali?

Nel corpo esistono diversi tipi di cellule. Per esempio, ci sono cellule muscolari, ossee, cutanee, grasse e di altro tipo. Prima di diventare ciò che sono, queste cellule iniziano come cellule indifferenziate. Vale a dire, una cellula che deve ancora iniziare a svilupparsi verso la sua forma finale. Queste cellule indifferenziate sono le cellule staminali.

Quali sono i tipi di cellule staminali?

Esistono tre tipi principali di cellule staminali che sono state oggetto di ricerche significative, definite in base alla fase della vita umana durante la quale sono state osservate. Si tratta delle cellule staminali embrionali, prelevate da embrioni fecondati; delle cellule staminali fetali, tipicamente prelevate dal cordone ombelicale e da altri tessuti fetali; e delle cellule staminali adulte, raccolte in qualsiasi fase della vita a partire dalla nascita.

Le cellule staminali adulte si presentano in molte forme, ma le due più importanti sono le cellule staminali ematopoietiche (HSC) e le cellule staminali mesenchimali (MSC). Queste ultime hanno il potenziale per essere utilizzate per la terapia in una gamma più ampia di scenari, ed è per questo che sono al centro del dibattito.

Il potenziale terapeutico delle cellule staminali

Per ben quattro decenni, le cellule staminali sono state considerate un’opportunità di trattamento promettente per i pazienti affetti da patologie degenerative, genetiche e congenite.

Il potenziale terapeutico di queste cellule si basa sulle loro proprietà uniche:

● Le cellule staminali sono indifferenziate.

● Possono differenziarsi in diversi tipi di cellule.

● Queste cellule sono in grado di continuare a dividersi per molto tempo.

Grazie a queste proprietà, quando le cellule staminali vengono introdotte nell’organismo, trovano la strada verso i tessuti o le cellule danneggiate. Sono quindi in grado di differenziarsi nel tipo di cellula appropriato, consentendo loro di riparare le parti del corpo interessate. Per questo motivo si parla di medicina rigenerativa. È stato inoltre dimostrato che le cellule staminali rilasciano sostanze chimiche in grado di migliorare la guarigione delle ferite e di ridurre le infiammazioni.

La ricerca ha confermato che questo tipo di trattamento non è una falsa speranza: migliaia di pazienti ne hanno beneficiato e gli studi clinici lo confermano. Per esempio, con l'autismo adulto e le cellule staminali per il trattamento, alcuni pazienti e caregiver notano miglioramenti significativi nel comportamento del paziente.

Quali malattie possono essere trattate con le cellule staminali?

Le patologie riportate di seguito sono alcune delle più comuni per le quali questi tipi di cellule possono essere utilizzate. Tuttavia, bisogna tenere presente che i pazienti sono tutti diversi e i risultati possono variare da uno all’altro. Mentre alcuni possono notare cambiamenti evidenti già dopo una settimana dalla somministrazione, altri possono impiegare più tempo o non vedere alcun cambiamento.

Cancro

Il cancro è una delle malattie più note del nostro tempo. Può colpire essenzialmente qualsiasi parte del corpo umano e, in alcune zone, può essere una malattia molto difficile da trattare. Il solo processo di trattamento può richiedere un costo significativo per chiunque.

È il peso mentale e fisico del cancro sulle sue vittime a rendere una potenziale cura una prospettiva così entusiasmante per la maggior parte delle persone.

La medicina rigenerativa è particolarmente efficace per i tumori che hanno origine dal midollo osseo, comunemente noti come tumori del sangue, come la leucemia e il mieloma multiplo. Tuttavia, anche in altri casi le cellule staminali sono utili per il trattamento del cancro, poiché le cellule staminali sane possono essere utilizzate per sostituire quelle danneggiate dalla chemioterapia o dalla radioterapia.

Morbo di Parkinson

Le patologie del neurosviluppo e neurodegenerative sono una famiglia di malattie la cui cura è stata cercata per anni. Patologie come il morbo di Parkinson, l’Alzheimer, l’afasia, l’autismo e la sclerosi multipla, tra le altre, non hanno una cura definitiva, anche se possono essere gestite. La combinazione di cellule staminali e ricerca sull’autismo è una delle vie attraverso le quali le condizioni neurologiche sono state esaminate per trovare promesse di trattamento.

Il morbo di Parkinson è una patologia ben studiata. Negli studi sugli animali condotti sui topi, si è visto un sostanziale miglioramento della funzione motoria. Sono stati condotti studi simili che rendono le cellule staminali una possibilità concreta per gli esseri umani.

Malattie cardiache

La terapia con le cellule staminali ha dimostrato un’efficacia significativa per i pazienti affetti da patologie cardiache. Nel 2021 l’American Heart Association ha riferito che il trattamento con le cellule staminali è stato in grado di ridurre dell’80% il rischio di morte per malattie cardiache in pazienti vulnerabili.

Sebbene molti possano ritenere che la presenza di un problema cardiovascolare preannunci un’eventuale morte dovuta ad una complicazione di tale problema, il trattamento con le cellule staminali riduce notevolmente il rischio.

Diabete

Quando a una persona viene diagnosticato il diabete, si prevede che debba gestirlo per tutta la vita con iniezioni di insulina o farmaci orali, insieme a modifiche dello stile di vita.

Il trattamento con le cellule staminali offre una strada nuova e promettente per le persone a cui è stata diagnosticata questa patologia. In uno studio, quasi il 60% dei pazienti a cui sono state somministrate cellule staminali ha dimostrato di essere indipendente dall’insulina per oltre un anno.

Fibromialgia

La fibromialgia è una patologia cronica che notoriamente non è ben compresa. Di conseguenza, può essere difficile da trattare. Non esiste una cura conosciuta e la gestione si concentra sull’alleviare i sintomi ed il dolore che i pazienti possono provare.

Non sono ancora state condotte ricerche approfondite sull’uso delle cellule staminali per il trattamento di questa patologia, tuttavia è stato dimostrato un beneficio. Il dolore muscoloscheletrico, come quello causato da questa malattia, risponde positivamente al trattamento con le cellule staminali mesenchimali.

Artrite

L’artrite è una patologia che si manifesta con l’avanzare dell'età. È causata dall’usura dello strato di cartilagine nello spazio articolare, che provoca dolore e rigidità. Di solito viene trattata in modo sintomatico o con interventi chirurgici per sostituire le articolazioni con protesi.

È comprensibile che non tutti i pazienti vogliano ricorrere a queste opzioni. Per questo motivo è bello sapere che la terapia con le cellule staminali ha dimostrato di alleviare il dolore nei pazienti in vari momenti successivi al trattamento, anche fino a 12 mesi dopo.

La promettente versatilità delle cellule staminali

Le cellule staminali possono iniziare come cellule indifferenziate, ma hanno il potenziale per trattare malattie in ogni parte del corpo. Questo include anche condizioni tipicamente difficili da trattare, come l’autismo, il morbo di Parkinson e il cancro.

Se soffri di una patologia potenzialmente trattabile con le cellule staminali, puoi iniziare a rivolgerti ad un centro specializzato in terapia con le cellule staminali. Questo tipo di trattamento può offrire l’opportunità di migliorare la salute e la qualità della vita.