Tollegno, fibra ottica in attesa di collaudo, nella foto un momento dei lavori

I lavori della posa della fibra ottica che hanno interessato Tollegno nei mesi scorsi sono finiti. In queste settimane una ditta sta provvedendo al ripristino delle strade. Via Garibaldi e via Oberdan sono già state praticamente finite, i lavori interessano altre parti del Comune.

Il problema è ora capire quando sarà fatto il collaudo: "In alcuni comuni ci hanno messo tanto - spiega il sindaco Pier Giuseppe Acquadro -, si parla anche di 6 oppure 8 mesi. Spero non avvenga lo stesso da noi. Mi auguro che al più presto si possa utilizzare il servizio".