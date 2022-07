Cossato: Copiosa perdita di gas in via Mazzini. Allarme tra i residenti FOTO

Cossato: Copiosa perdita di gas in via Mazzini. Allarme tra i residenti

Poco prima delle 23, a Cossato in via Mazzini all'altezza del civico 112, nei pressi del ponte, i residenti hanno avvertito un forte odore di gas ed hanno allertato immediatamente i Vigili del Fuoco. Giunti sul posto con la strumentazione idonea è stata trovata una copiosa perdita del combustibile da una tubature dell'impianto di fornitura generale che passa in prossimità del ponte. La zona è stata transennata per sicurezza in attesa dell'intervento dei tecnici. La via resta chiusa alla viabilità fino al termine degli interventi di ripristino.