Biella, impianti sportivi: proroghe e verso la chiusura del campo di Cossila San Giovanni

A Biella ci sono conferme e novità per gli impianti sportivi comunali gestiti dal Comune ma non solo. Le decisioni sono contenute in una delibera di giunta dell' 11 luglio.

In particolare, nel documento sono state prorogate le concessioni della gestione dei campi calcio corso 53° Fanteria e via Lombardia e campetto tra bocciodromo e piscina. A gestire questi sarà ancora a.s.d. biellese 1902. Il Palasarselli - Chiavazza resterà in capo all' a.s.d. Virtus Chiavazza, mentre il campo calcio del Villaggio Lamarmora all'a.p.d. Villaggio Lamarmora.

"La concessione di queste strutture resterà fino al 2025 - spiega l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . Abbiamo applicato l’articolo 10 ter del D.L. 25 maggio 2021, che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 per gli impianti sportivi che si trovano su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo in tal modo di dare continuità al servizio, anche per quanto riguarda iscrizioni ai prossimi campionati e non creare disagi all’utenza per eventuali cambi di gestione".

Nel documento si fa anche riferimento al campo sportivo di Cossila San Giovanni, dove il Comune valuterà se dar corso a una profonda ristrutturazione o se procedere alla dismissione dell’impianto, "Tenuto conto della impraticabilità nei mesi invernali, della posizione urbanistica non troppo agevole e della totale mancanza di parcheggi". "La vegetazione si sta anche impossessando dell'area - spiega Moscarola - perchè non viene mai usato".

I lavori di rifacimento del campo di Chiavazza in vale Venezia non sono ancora conclusi, pertanto si rende necessario ancora per questo anno confermare l’utilizzo del campo di calcio di Cossila San Grato, gestito direttamente dal Comune di Biella, all’A.P.D. Chiavazzese 75 al fine di permettere lo svolgimento dell’attività sportiva e delle partite dei campionati di calcio giovanili fino alla fine della stagione sportiva 2022/2023.

Conferma anche per l’Associazione Calcio Femminile Biellese BI.VEO che fino al 30 giugno 2025 potrà utilizzare il sito in strada Barazza –Pavignano e il campo di erba sintetica annesso alla scuola elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile - Chiavazza.

Che ne sarà invece del bocciodromo in viale Macallè? A maggio il Comune di Biella ha partecipato al bando per l’“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”. Il Comune si è impegnato a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023 e terminarli entro il 31/03/2026. "Dato che devono essere fatti dei lavori importanti all'impianto - spiega Moscarola - in previsione dell’avvio risulta impossibile rinnovare la concessione fino al 2025 alla Cooperativa Sociale Europa onlus. Per questo motivo la concessione è stata affidata in proroga fino alla fine della stagione sportiva 2022-2023 cioè al 30 luglio 2023, per 15 mesi complessivi. Dopo faremo una gara di nuovo affidamento".