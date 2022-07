Cossato, nuovo orari di apertura per i cimiteri

Nuovi orari di apertura per i cimiteri di Capoluogo e frazione Castellengo, a Cossato. Lo annuncia il Comune. Verranno osservati i seguenti orari: tutti i giorni dalle 8 alle 17 (orario invernale adottato con ora solare); tutti i giorni dalle 8 alle 18 (orario estivo adottato con ora legale).

A decorrere dal 1° maggio 2022, i funerali si effettuano esclusivamente durante i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.15; alla domenica e nelle altre giornate festive non si effettuano funerali. L’amministrazione potrà valutare eventuali deroghe debitamente motivate. Eccezionalmente, tenuto conto della consecutività dei giorni festivi, nella giornata festiva di lunedì 15 agosto, verranno garantiti i servizi funebri.

Sul sito web del Comune si precisa altresì che: le inumazioni sono programmate a partire dal pomeriggio del lunedì, al fine di consentire agli addetti di preparare la fossa nella mattinata; la scelta delle cellette e dei colombari disponibili in concessione, nonché le pratiche relative alle inumazioni vanno effettuate con gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura al pubblico dei medesimi.

Il sabato mattina dalle 10 alle 12.30 è possibile contattare per eventuali necessità il numero 329/2506522; nella giornata del sabato la tumulazione in nicchie per urne cinerarie è limitata alla sola mattinata; di regola, i funerali non possono avvenire in contemporanea ma scaglionati di almeno trenta minuti.