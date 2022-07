I Faggi, a Biella il Torneo Internazionale U16 Tennis Europe: ecco i vincitori FOTO

Si è concluso il Torneo Internazionale U16 Tennis Europe svoltosi presso il Circolo i Faggi.

“Dieci giorni di grande impegno da parte di tutti noi per portare questo evento a Biella e garantirne la migliore riuscita possibile – spiegano in una nota gli organizzatori - I molti apprezzamenti ricevuti ci fanno pensare che sia stata una scelta giusta. Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della manifestazione (giudice arbitro, direttore del torneo, staff, sponsor, volontari)”.

I vincitori sono i seguenti: nel singolare maschile si è imposto Tobia Baragiola su William Mirarchi. Nel singolare femminile la vittoria è andata a Francesca Saroli su Maria Lazarenko. Nel doppio maschile la coppia Guidi - Surano ha avuto la meglio su Spinolo - Beraldo mentre nel doppio femminile Takhmazyan Proietti è uscita vincitrice su Bonati - De Santis.