A Occhieppo Superiore open day di due giorni con l'ASD Valle Elvo

Un Open Day lungo due giorni.La ASD VALLE ELVO organizza infatti due giornate di divertimento e di sport per tutti i bambini che vogliono avvicinarsi allo sport e al gioco del calcio, divertendosi. L’appuntamento è al Campo Bonavalle, a Occhieppo Superiore, nelle giornate di venerdì 8 luglio 2022 e di giovedì 14 luglio 2022.



I cancelli della struttura saranno aperti per tutti i bambini e le bambine nate dal 2007 al 2014. L’accesso sarà libero e gratuito.I ragazzi e le loro famiglie troveranno all’interno della struttura gli allenatori e i dirigenti della società, pronti ad accoglierli. “L’obiettivo è quello di farci conoscere e di far conoscere a ragazzi e ragazze e genitori la nostra realtà sportiva e societaria – spiega il presidente dell’ ASD VALLE ELVO Guido DELLAROVERE.

Queste occasioni servono a far divertire ragazzi e bambini, attraverso la pratica sportiva. L’approccio di queste giornate sarà infatti ludico e allegro. Vogliamo aprire le porte della nostra Spcietà per mostrare la nostra filosofia sportiva e calcistica. Lo faremo facendo sport. Ragazzi e genitori attraverso l’incontro con i nostri tecnici potranno scoprire quanto per noi sia importante l’aspetto educativo e sportivo, prima ancora che quello calcistico.



L’appello è aperto non solo a tutti i residenti nella Valle Elvo, ma anche di tutto il Biellese. Le nostre porte sono aperte, sempre a tutti.



Per ulteriori informazioni, contattare il seguente numero di telefono: 347/1392863 (Stefano Vitale).