Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail, incidente all'imbocco della Superstrada

Grosso spavento per un biellese alla guida, rimasto coinvolto in un incidente autonomo all'imbocco della Superstrada, in direzione di Cossato. Il fatto è avvenuto a Biella nel primo pomeriggio di oggi, 4 luglio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto per cause da accertare e sarebbe finito contro il guard rail della carreggiata. Inoltre, sembra che il mezzo abbia riportato notevoli danni; indenne il conducente. Sul posto, gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi e la gestione del traffico.