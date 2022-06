Scrittori e artisti biellesi alla "Fiera letteraria biellese"

In occasione della Fiera Letteraria biellese che si è snodata lungo la via del Battistero nei pressi di via Italia, si è potuto constatare quanto il libro sia ancora importante. Scrittori e artisti biellesi hanno esposto al pubblico fortemente interessato e partecipe, le loro opere e la manifestazione si è protratta fino a tarda sera di sabato.

La neonata associazione organizzatrice “Orizzonti creativi” è stata impeccabile sia nell’organizzazione, che nella gestione delle attività, con numerosissimi riscontri positivi da parte dei partecipanti. All’evento hanno contribuito anche i ragazzi dell’associazione “Keys, Le Chiavi di Lettura”, in qualità di intervistatori: Lisa Cominato, Giulia Garella, Camilla Vago, Erika Festa Rovera, Giacomo Chiarini, Lorenzo Morra, Pietro Festa Rovera, tra l’entusiasmo e la professionalità, hanno posto domande e ricevute risposte sui vari lavori proposti.

Un grazie particolare a Michele Carini Presidente dell’associazione “ Orizzonti creativi” e a tutti coloro che ne fanno parte, per aver regalato alla città di Biella un momento culturale davvero significativo.