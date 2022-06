Sarà da verificare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, a Valdengo, in prossimità dell'incrocio semaforico. A rimanere coinvolti un pick-up guidato da un uomo e un'auto condotta da una donna.

Sul posto, oltre alla Polizia locale di Valdengo per i rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ad uno dei conducenti. Il traffico è rallentato, con code in ambo le direzioni.