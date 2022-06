Biella, 46enne colto da malore per il troppo caldo (foto di repertorio)

Un uomo di 46 anni è stato colpito da malore a causa del troppo caldo. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 27 giugno, in via Oremo, a Biella.

Sul posto si sono portati gli agenti di Polizia locale che hanno provveduto ad assistere il malcapitato fino all'arrivo dell'ambulanza. In seguito, è stato trasportato in ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso. A causare il malessere, molto probabilmente, le temperature elevate riscontrate nella giornata odierna.