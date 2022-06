Pollone, serata culturale all’Oratorio Parrocchiale

I migranti forzati nel mondo sono oltre 100 milioni, sono in fuga da povertà, guerre, violenze, in cerca d'una vita migliore. L'Europa "democratica", Italia compresa, ha però chiuso occhi e frontiere, delegando ai Paesi terzi il "lavoro sporco", rinnegando i diritti umani, disseminando le rotte di ostacoli.

Questo il tema di “Respinti. Le sporche frontiere d'Europa, dai Balcani al Mediterraneo", l'ultimi libro di Duccio Facchini, giornalista, scrittore e direttore della rivista mensile Altreconomia, che sarà presentato domani, venerdì 24 giugno, alle 21 all’Oratorio Parrocchiale di Pollone, con l’intervento dell’altro autore, Luca Rondi, e del Parroco di Pollone, Don Luca Bertarelli, e con le letture di Rosangela Fontanella.

“Respinti” spiega il significato di parole come "respingimenti", "riammissioni", "confinamenti", e ricostruisce i tasselli della "strategia" che i Paesi Ue, Italia in primis, hanno adottato, nel silenzio dei media, per difendere le "sporche frontiere" di mare e di terra. La negazione del diritto di asilo, la vergogna dei campi, la violenza costantemente praticata nei confronti di persone inermi, costrette a vivere sospese e in condizioni inumane, a rischiare la vita nelle traversate, tra le dune, le onde, i boschi, la corrente dei fiumi e il filo spinato. Il libro è una decisa denuncia delle ipocrisie dei governi e delle istituzioni europee, pronti ad accogliere gli ucraini, applicando un odioso "due pesi e due misure".

Durante la serata, con entrata libera, sarà anche presentata la mostra “I volti del parchetto”, a cura di Simone Pozzati, nell’ambito del progetto della Regione Piemonte “Riflessi oltre il muro”.