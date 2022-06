CREA laboratorio d’interni: l’unico referente che ristruttura e arreda

Negli anni d’oro dedicati alla ristrutturazione degli immobili, riuscire a capire come muoversi e che scelte intraprendere non è cosa facile e si rischia di fare scelte sbagliate.

Dal 2014 Samuel Grossi ed Andrea Bora titolari di CReA, si occupano di ristrutturazioni offrendo la possibilità del “chiavi in mano”. Un progetto totale, pensato dall’inizio alla fine: la necessità può essere relativa a tutta casa, ma anche solo per un singolo ambiente.

“ Unico referente, così lo chiamiamo. Una figura che si occupa di interpretare i bisogni dei clienti e li guida passo-passo nelle scelte della ristrutturazione di casa ” spiegano “ siamo in un’epoca di tante proposte, di mille materiali, noi ci occupiamo di fare una scelta attuale, facendo una selezione delle tendenze del momento. La nostra è una consulenza specializzata e professionale che si interfaccia con le figure di riferimento in campo tecnico.”

All’interno del loro showroom infatti, oltre agli arredi, ospitano una grande “materioteca” pensata per la scelta dei rivestimenti, delle tinte, dei prodotti sanitari e di qualsivoglia materiale utile alla casa.

In questo modo la proposta diventa completa. In un solo showroom in continua evoluzione !

“ CReA è uno scrigno di idee per tutti gli ambienti: il primo passo è il progetto che, una volta approvato, viene sviluppato virtualmente, successivamente ci occupiamo di pianificare e preventivare la realizzazione” raccontano “ i nostri committenti non sono mai lasciati soli nelle scelte, ma vengono seguiti e supportati al fine di sollevarli, per quanto possibile, dallo stress che può comportare un momento così delicato”.

Nel corso degli anni sono state selezionate figure esperte nei vari campi che offrono la loro professionalità per realizzare i progetti di CReA.

Tutti desideriamo una casa o uno spazio curato nel dettaglio e l’unico modo per realizzarlo è pensarlo fin dal principio. Avendo un’unica figura di riferimento tutto il progetto avrà un filo comune e i bisogni di chi vivrà lo spazio saranno al centro dello stesso.

La persona al centro del progetto.

Andrea e Samuel vi aspettano per la vostra ristrutturazione presso lo showroom in via Bertodano 1 a Biella, telefono 015 27028

Pagina Facebook https://www.facebook.com/crealabo.it

Pagina Instagram https://www.instagram.com/crealaboratoriodinterni/