Alla Trappa un nuovo appuntamento di "Scuola senza pareti" dedicato all'iperico

Suoni in movimento a Pray

Domenica 26 giugno presso la Fabbrica della Ruota di Pray si terrà il nuovo appuntamento della rassegna Suoni in movimento. Dopo la visita guidata del sito fissata per le 15.30, alle 16.30 è previsto il concerto, che sarà preceduto da “Racconti di musica e di musicisti”, un prologo a cura di Storie di Piazza con la voce recitante di Oliviero Cappellini. Lo show musicale, intitolato “A los maestros”, vedrà esibirsi Fabio Furia (bandoneon) e Alessandro Deiana (chitarra), mentre le musiche saranno di Cobian, Romero, Aieta, Troilo, Gardel, Villoldo, Piazzolla. Per partecipare è consigliata la prenotazione scrivendo al 370.3031220 o a segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 del giorno del concerto. Il costo del biglietto - con assegnazione del posto - è di € 8,00 (ridotto € 5,00), mentre è gratuito per i minori di 12 anni. Locandina in allegato.

L’appuntamento dell’Ecomuseo della Terracotta

Domenica 26 giugno l’Ecomuseo della Terracotta di Ronco di via Roma 14 proporrà una giornata di visita guidata al sito e un laboratorio di lavorazione dell’argilla. Dalle 14.30 alle 16.30 si terrà la visita guidata al sito, al laboratorio della scuola delle terrecotte e all’antica fornace. Dalle 16.30 alle 18.30, invece, si entrerà nel vivo del workshop intitolato I mille usi del colombino. Durante questo

laboratorio “semplice e adatto a tutta la famiglia – spiegano gli organizzatori - scopriremo cos’è il colombino e perché questa tecnica di lavorazione dell’argilla permette di realizzare quasi tutte le forme. Creeremo inoltre una piccola ciotola con argilla di diversi colori”. Costo 15 € a persona per recupero materiali e cottura dei pezzi; bambini fino a 6 anni offerta libera. Si prega di prenotare inviando una mail a scuola.terre.ronco@gmail.com o tramite WhatsApp al 3407090186 o al 3703634612.

L’incontro al Museo del Bramaterra

Domenica 26 giugno, alle ore 15, il Museo del Bramaterra di Sostegno ospita un incontro che vedrà intervenire il professor Stefano Galazzo. L’insegnante, infatti, terrà un talk dedicato alla tradizione vinicola e alla cucina Kosher. Il professore, docente di Lettere presso l'IPSSAR G. Pastore, illustrerà come è nato e si è sviluppato il progetto “Le Chayyim-Alla vita”, che ha coinvolto due classi quinte e si è concluso con la produzione di un e-book scaricabile dal sito dell’istituto. In allegato la locandina e un’immagine di gruppo scattata da Martina Santinone. Questa la didascalia: visita al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano degli alunni della classe 5C dell'indirizzo Sala e Vendita hanno effettuato con il Prof. S. Galazzo e il Prof. F. Guadagna il 3 marzo 2022, in occasione dei dieci anni della istituzione della Giornata Europea dei Giusti da parte del Parlamento europeo. In primo piano il Presidente di Gariwo Gabriele Nissim.

Da sottolineare, inoltre, il buon riscontro ottenuto dall’incontro organizzato il 19 giugno al Museo del Bramaterra, ossia “Giorgio Farinetti e i suoi quaderni naturalistici”. Per l’occasione l’esperta guida naturalistica ha presentato il frutto delle sue ricerche in una presentazione immersiva tra botanica, ecologia e biodiversità.

Inaugurata la mostra di Marciandi alla Fabbrica della Ruota

Domenica 19 giugno alle ore 17, alla Fabbrica della ruota di Pray, è stata inaugurata la mostra “Matteo Marciandi, fotografo per passione”, curata dal DocBi - Centro Studi Biellesi.

La figura del fotografo triverese e la sua produzione artistica (anche in ambito pittorico) è stata

illustrata da Giovanni Vachino, Domenico Ubertalli, Sergio Marucchi e Marcello Vaudano.

A margine dell’inaugurazione, è stata consegnata una targa a Enzo Vercella Baglione, socio

fondatore del DocBi e consigliere dell’associazione fino a pochi mesi fa. “Per decenni - si legge nella nota stampa allegata - Enzo ha impersonato lo spirito DocBi: amore per il territorio, curiosità intellettuale e fattiva disponibilità a lavorare. Per questo, Giovanni Vachino lo ha ringraziato esprimendo a nome di tutta l’associazione affetto e gratitudine”. La mostra sarà aperta fino al 25 settembre tutte le domeniche dalle ore 14:30 alle 18:30 nell’ambito della Rete Museale Biellese. Ingresso 3 euro (gratuito per i soci DocBi e i possessori della tessera Piemonte Musei).

Il nuovo appuntamento della Scuola senza pareti

Sabato 25 giugno, alla Trappa di Sordevolo, si terrà una nuova iniziativa di “Scuola senza pareti”, intitolata Iperico, la pianta del buon umore: la giornata sarà infatti dedicata all'approfondimento teorico e pratico, con laboratori di trasformazione, sull’Erba di San Giovanni (Hypericum perforatum). Tutti i partecipanti avranno realizzato, alla fine della giornata, alcune preparazioni da portare a casa. Sarà inoltre occasione per approfondire il riconoscimento e l’utilizzo delle altre piante medicinali presenti sui terreni della Trappa (si consiglia di portare il necessario per gli appunti). L’attività sarà condotta da Mariella Ghirardi, esperta nel riconoscimento e utilizzo della flora spontanea, e Fabio Porta, agronomo forestale. Il programma prevede tra le 9:30 e le 10:00 il ritrovo alla Trappa e l’accoglienza della Scuola Senza Pareti, mentre dalle 10:00 alle 17:00 si svolgeranno le attività; per chi lo desidera, sarà possibile pranzare presso la Foresteria della Trappa. La partecipazione è gratuita e limitata a 15 persone. Iscrizioni entro il 24 giugno, inviando una mail a coordinatore@ecomuseo.it; info al 3493269048 (anche WhatsApp). L’iscrizione all’Ecomuseo, facoltativa, darà diritto alla partecipazione ad altre due attività della Scuola Senza Pareti.

Il workshop di decorazione floreale del Giardino Botanico di Oropa

Sabato 25 giugno si terrà un laboratorio di decorazione floreale dalle 10:00 alle 12:30 presso la Cascina Emilia della Riserva Naturale Parco Burcina "F. Piacenza", curato dalla Floricoltura Novaretti e organizzato nel contesto degli eventi del Giardino Botanico di Oropa. L’appuntamento non richiede conoscenze pregresse ed è pensato per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa arte floreale per conoscerne le tecniche base. Tutto il materiale floreale, vegetale e di supporto sarà fornito dalla Green School e al termine del corso sarà lasciato ai partecipanti. “L'arte di comporre con i fiori - specificano gli organizzatori - nasce da una competenza basata su un insieme vasto di conoscenze: non è pura improvvisazione. La creatività non nasce dal nulla ma innanzitutto da una solida preparazione teorico-pratica”. Il seminario parte dalle tecniche di comporre e dalle conoscenze che esse richiedono, impostando tutto il suo percorso formativo fondamentalmente su cinque assi portanti: tecnica compositiva, colore, botanica, forma, materia.

Lo show teatrale al Lanificio Botto

Domenica 26 giugno, al Lanificio Botto di Miagliano, si terrà la tragedia teatrale “Amleto sensoriale”. Verrà rappresentata da Storie di Piazza la doppia replica dello spettacolo dedicato ai sensi, con Francesco Logoteta e Alessandro Pescarolo. “Un’occasione - spiegano gli organizzatori - per vivere la tragedia shakespeariana in maniera diversa, utilizzando solo alcuni sensi. Il pubblico deve agire a coppie rispettando alcune regole misteriose presentate all’inizio. Chi si presenta come singolo verrà accoppiato dalla direzione”. La collaborazione è con Amici della lana aps, il progetto Empati-care e il contributo di Fondazione CR Biella. Che cos’è il progetto Empati-care? Nasce da una richiesta, da una necessità impellente, di donare ai ragazzi “gli strumenti per ritrovare la serenità - viene sottolineato - che è propria della loro età, dopo due anni in cui il tempo si è fermato per noi e per loro”. Lo show sarà proposto alle ore 15 per gli adulti e alle 17 per i ragazzi. L’appuntamento è a offerta libera; posti limitati, prenotazioni al 3518862836.