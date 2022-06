Calcio, a Ponderano cambia la direzione tecnica: torna Roberto Zegna

La società del Ponderano Calcio comunica il cambio nel ruolo di Direttore Sportivo. “Termina consensualmente la collaborazione con Michele Lavecchia che ringraziamo per l’operato in questi ultimi due anni anomali – si legge nella nota - Sarà sostituito da Roberto Zegna al rientro in nerostellato dove ha già operato per diversi anni nel ruolo raccogliendo la storica salita in Promozione e lo Scudetto Regionale. Un gradito ritorno quello di Roberto Zegna già vicino al rientro in nerostellato due anni fa e sfumato al tempo per impegni personali sopraggiunti. Nel breve inizieranno le valutazioni per la conduzione e le prime conferme del nuovo organico della Prima Squadra 2022-23. A lui l’augurio di un buon lavoro e le migliori soddisfazioni da parte della Società”.