Sport Club Pralino, i suoi migliori atleti il Campionato Italiano Assoluto di nuoto pinnato

Durante il primo weekend di giugno si è svolto il Campionato Italiano Assoluto di nuoto pinnato che ha visto scendere in vasca i migliori atleti dello Sport Club Pralino.

Per la categoria assoluta giovanile, a brillare Giorgia Destefani con un argento nei 50 metri mono e tre ori nei 100,200,400 metri mono, realizzando anche il nuovo record italiano nei 100 metri mono; non da meno, Valentina Basso che si aggiudica un argento nei 400 metri mono, un bronzo nei 200 metri mono e un ottavo posto nei 100 metri mono. Carlotta Colombo invece brilla nel mezzofondo conquistando l’argento nei 1500 metri mono, un quinto posto negli 800 metri mono e il decimo nei 400 metri mono.

Passando alla specialità pinne, sempre per la categoria giovanile, Giulia Cerchi splende tra le avversarie conquistando un oro nei 200 metri, un argento nei 100 metri e uno sfortunato quarto posto nei 50 metri. Per la categoria assoluta invece, una splendida Gaia Savioli che conquista un argento nei 400 metri e due bronzi negli 800 e 1500 metri monopinna; dietro di lei la compagna Greta Trocca che si classifica dodicesima nei 400 e 200 metri mono e undicesima negli 800 metri mono.

Per il settore maschile, Pietro Pernici, per la categoria giovanile, si fa spazio tra gli avversari e si classifica quinto nei 200 e 400 metri monopinna e ottavo nei 100 metri monopinna. Non sono state da meno le staffetta: la staffetta 4x100 metri mono donne composta da Cerchi, Destefani, Basso e Colombo ha conquistato l’oro e ha realizzato il nuovo record italiano U18, mentre la staffetta 4x200 assoluta composta da Savioli, Trocca, Basso e Destefani strappa l’oro e sale sul primo gradino del podio. Queste innumerevoli medaglie hanno portato la società Sport Club Pralino a vincere il medagliere generale U18.

Ma le soddisfazioni non sono ancora finite per lo Sport Club Pralino, infatti saranno 3 le ragazze giovanili ad indossare la maglia azzurra durante i Campionati Europei Giovanili che si terranno in Polonia dal 20 al 26 giugno. Le ragazze, convocate proprio al termine di questi assoluti, sono Giorgia Destefani, Valentina Basso e Giulia Cerchi. Sarà proprio la biellese Giorgia Destefani ad essere una delle stelle di questa nazionale che gareggerà sia in molto discipline individuali sia nelle staffette, una delle quali, la 4x200 metri mono donne, con la compagna Valentina Basso convocata proprio per questa disciplina. Giulia Cerchi non sarà da meno: è lei a detenere il primo tempo italiano giovanile nei 100,200 e 400 metri pinne che probabilmente disputerà assieme alla staffetta 4x100 metri pinne mista due maschi e due femmine. Ad accompagnare le ragazze in questa avventura sarà anche il loro allenatore, Emiliano Zanella, che da sempre le segue e le allena, e partirà verso la Polonia in veste di Capo della Delegazione azzurra.