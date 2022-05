AIMA Biella e Comune insieme, screening della memoria al Centro Anziani di Candelo

Screening della memoria al Centro Anziani di Candelo grazie a una collaborazione tra AIMA Biella e l'amministrazione comunale. Da lunedì 30 maggio, telefonando alla segreteria di Mente Locale 015.401767, è possibile prenotare un appuntamento in una delle cinque date che sono disponibili a partire dal 20 giugno.

Gli screening si svolgeranno al Centro Anziani di Via Giacomo Matteotti e consistono in un colloquio di circa 30 minuti. L'iniziativa è gratuita e libera. Questi giorni e orari per le prenotazioni: 30 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; 1-6-8-9-15-16 giugno, dalle 15 alle 17.