Giovedì 9 giugno 2022 alle ore 18.00 nella Biblioteca Civica di Biella, Giulia Binando Melis presenterà il suo volume "La bambina sputafuoco". Modera Davide Gamba.

L’evento si terrà in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca e ABIO Associazione per il Bambino in Ospedale – Biella. Interverrà Roberta Tanzi, Presidente di ABIO – Biella.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.