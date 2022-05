"Candelo in fiore", eventi culturali dal 23 maggio

Candelo in Fiore è un evento a 360 gradi dove vengono toccati anche temi di attualità e di approfondimento. Dal 23 maggio al 5 giugno 2022 sono programmati incontri e dibattiti che affrontano argomenti importanti collegati alla montagna e all’ambiente, i nostri ospiti ci guideranno alla scoperta di sensazioni, emozioni e nuove strategie legate al rispetto dell’ambiente.

Biella Città Arcipelago

Cibo Climavoro dalla pianura alla montagna

Il Bio distretto del riso (la pianura) e Slow Food (montagna) ci raccontano perché Biella può diventare un “modello” contro il cambio climatico in atto.

L’incontro è estremamente interessante per chi vuole capire oggi come poter partecipare, e attuare in prima persona, il percorso verso un cambiamento sostenibile nell’alimentazione.

Quando: 23 maggio Dove: Fondazione Pistoletto (Biella) Ore 18:00, 50 posti

Strategie di salvaguardia del pianeta

Vuoi scoprire come le aziende si occupano di ambiente? Si parla spesso di ecologia, riutilizzo e riuso dei materiali, destinando la comunicazione ai singoli cittadini, ma sappiamo poco e nulla delle attività che vengono svolte dalle aziende. Scopriremo i progetti dal lato “business” che molte aziende perseguono conciliando ecologia e lavoro.

Quando: 25 maggio Dove: Cinema Verdi, via Sen. Pozzo 2, Candelo. Ore 21:00, 150 posti

Dove tutto ebbe inizio

Ti piace la montagna? Sei appassionato di sport? Vieni a scoprire le imprese straordinarie di Franco Collè. L’inizio per lui è stato con lo sci alpinismo, per il trail running bisogna invece arrivare al 2012, quando sua sorella lo ha iscritto al Tor des Géants dicendogli: “Ti ho iscritto al Tor des Géants, secondo me ce la puoi fare”. Scopriremo come nasce un’impresa da campione!

Quando: 26 maggio Dove: Palazzetto dello Sport. Via C. Pavese, 8, Candelo. Ore 21:00, 199 posti

Salire in montagna

Strategia di riabitazione alpina per adattarsi al riscaldamento globale.

Luca Mercalli ha scritto un manifesto della migrazione verticale tra(ordinata e sostenibile) dalle riviere che scompaiono per l’innalzamento dei mari e dalle città sempre più calde ai borghi alpini e appenninici semi abbandonati. Scopriremo come la montagna può diventare un metodo di adattamento ai cambiamenti climatici, una nuova prospettiva per il nostro territorio.

Quando: 30 maggio Dove: Cinema Verdi, via Sen. Pozzo 2, Candelo. Ore 21:00, 150 posti

Il viaggio delle piante

L’intelligenza è stata a lungo considerata “ciò che ci distingue dagli altri esseri viventi”, ma siamo sicuri di essere i più intelligenti? Le piante hanno sviluppato un’intelligenza che consente loro di svilupparsi e rispondere alla maggior parte dei problemi che incontrano nella loro vita. Scopriremo grazie al prof. Stefano Mancuso come guardare il mondo da un’altra prospettiva e che la nostra, uomo-centrica, forse non è quella corretta!

Quando: 1 giugno Dove: Cinema Verdi, via Sen. Pozzo 2, Candelo. Ore 21:00, 150 posti

Alpinismo invernale a 8000m

Per lo scalatore Simone Moro l’alpinismo non è solo uno sport e nemmeno uno scopo da raggiungere a tutti i costi, ma un modo diverso di esplorare un luogo speciale che porta a intendere la scalata come una filosofia di vita ricca di valori. Scopriremo come la montagna può diventare teatro di sfide epiche ma anche di pericolo e a volte sopravvivere diventa un miracolo.

Quando: 5 giugno Dove: Palazzetto dello Sport. Via C. Pavese, 8, Candelo. Ore 17:00, 199 posti