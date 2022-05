CReA laboratorio d’interni: l’unicità di un progetto sartoriale Made in Biella With Love

Pensate e cercate unicità?

Andrea Bora e Samuel Grossi da più di 7 anni lavorano a un progetto sempre personalizzato nel dettaglio e cucito su misura del cliente, un progetto sartoriale. Il loro showroom a Biella in Via Bertodano 1, e precedentemente in Via Vescovado, è una fucina di idee e di ispirazione per chi deve realizzare il “sogno di casa”. In questa ottica l’identità di CReA si arricchisce di molte collaborazioni e proposte innovative basate su ricerca e sempre al passo coi tempi; “Diventare l’unico referente per la realizzazione di casa o per la ristrutturazione è la nostra proposta - spiegano i due titolari -. Creiamo ambienti dalla spiccata identità e cuciti su misura dei nostri clienti”.

Da qualche anno, infatti, CReA realizza anche una linea di imbottiti a proprio marchio e confezionato con tessuto realizzato in Biella. Tessuti dalle performance altissime e caratterizzati da molte texture e colori, per offrire un prodotto speciale ed in linea con la progettazione di cui CReA si occupa. Obiettivo: donare preziosità e unicità.

Insieme a Mariaflora Fabrics firmata da Filippo Uecher, azienda con sede a Ponderano, hanno dato vita a questa straordinaria opportunità che permette di poter avere un divano, una poltrona o un letto imbottito, tutti prodotti personalizzati in tantissimi colori a seconda delle esigenze.

La sapienza artigiana di aziende che realizzano imbottiti da generazioni si uniscono ad un tessuto dalla performance inimitabile dando vita ad un prodotto firmato CReA.

“Siamo felici di aver realizzato qualcosa di unico che celebri la maestria tessile del territorio biellese" concludono Andrea e Samuel che vi aspettano per presentarvi le collezioni esclusive presso lo show-room in via Bertodano 1 a Biella.