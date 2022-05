La medicina territoriale in relazione al contributo fornito nel contrasto alla pandemia, se ne parla in ospedale

L'Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove lunedì 16 maggio alle 11.00 presso l'Aula Magna dell'Ospedale ha organizzato, come deputato del territorio, un incontro di riflessione ed approfondimento sulla medicina territoriale in relazione al prezioso contributo fornito nel contrasto alla pandemia.

"Sarà anche un momento per ringraziare i medici e tutto il personale sanitario per il senso di responsabilità e lo spirito di abnegazione con cui hanno sempre operato - dichiara Delmastro - . La ripartenza non può essere smemorata e dobbiamo lavorare per aumentare i livelli di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare. Il sistema delle cure territoriali che, grazie ai finanziamenti del PNRR, si svilupperà diffusamente nel prossimo futuro non può prescindere dalla valorizzazione della medicina territoriale e dei medici di base".

L'incontro, organizzato dalla Direzione Generale, su iniziativa dell'Onorevole, potrà avvalersi della partecipazione dell'Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Andrea Costa.